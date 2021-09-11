بطولة إيطاليا: نابولي يزيد من جراح يوفنتوس وينفرد بالصدارة

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روما : انفرد نابولي بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتًا عقب فوزه المثير على ضيفه يوفنتوس 2-1 في افتتاح المرحلة الثالثة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وكان يوفنتوس البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا (10)، لكن الفريق الجنوبي ردّ بثنائية في الشوط الثاني سجّلها ماتيو بوليتانو (57) والسنغالي كاليدو كوليبالي (85).

وواصل نابولي انطلاقته المميزة بقيادة مدرّبه الجديد لوتشانو سباليتي، وحقّق فوزه الثالث على التوالي رافعًا رصيده إلى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شركائه السابقين لاتسيو وروما وإنتر ميلان وميلان، فيما تابع يوفنتوس انطلاقته المخيّبة ومُني بخسارته الثانية على التوالي بعد الأولى امام إمبولي صفر-1 فتجمّد رصيده عند نقطة واحدة من تعادل أمام أودينيزي 2-2 في المرحلة الأولى، فبقي في المركز السادس عشر مؤقتًا.

تأتي هذه النتائج عقب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد ومحاولة الفريق تحت قيادة المدرّب العائد خلفًا لأندريا بيرلو، ماسيميليانو أليغري، أحداث تغيير فني من خلال مجموعة من اللّاعبين الشباب.

غياب اللاعبين الدوليين

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب لاعبيه الدوليين الأميركيين الجنوبيين أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا والكولومبي خوان كوادرادو بسبب المشاركة في تصفيات مونديال 2022، إلى جانب الجناح الدولي فيديريكو كييزا المصاب.

وافتتح موراتا التسجيل لفريق السيدة العجوز في وقت مبكر على عكس مجريات المباراة، بعد خطأ فادح من مدافع نابولي اليوناني كوستاس مانولاس، فتمكّن المهاجم الإسباني من سرقة الكرة والإنفراد بالمرمى وافتتاح التسجيل (9).

وحاول بيانكونيري إغلاق المساحات في سعيه للدفاع عن تقدّمه، غير أنّ حارس مرماه الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني ارتكب خطأ في الدقيقة 57 استغله بوليتانو على أكمل وجه وأدرك التعادل.

وأشعل كوليبالي مدرّجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة بعدما أهدى فريقه هدفًا غاليًا (85) كان كفيلًا بمنحه النقاط الثلاث وصدارة الترتيب.

وكاد الوافد الجديد إلى يوفنتوس مويز كين أن يسجّل هدفًا خطأ في مرماه لكنّ الحارس شتشيزني أنقذه من بداية سيئة.

مباريات لاحقة

وفي مباراة ثانية فاز فينيتسيا على أمبولي 2-1 ليحصد أولى نقاطه هذا الموسم.

ويلعب أتالانتا مع فيورنتينا في وقت لاحق.

وتُستكمل المرحلة غدًا بلقاءات سمبدوريا مع إنتر ميلان، وسبيتسيا مع أودينيزي، وتورينو مع ساليرنيتانا، وكالياري مع جنوى، وميلان مع لاتسيو، وروما مع ساسوولو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء بولونيا مع فيرونا.