جائزة ايطاليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبوتاس يفوز بسباق السرعة

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منزا: ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك على الرغم من حلوله في المركز الثاني في سباق السرعة.

وفاز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس بسباق الـ 18 لفة على حلبة مونزا، متقدمًا على فيرستابن، لكنه سيجبر على الإنطلاق من المركز الأخير في سباق الأحد بعد نيله عقوبة بسبب قرار استراتيجيّ من قبل مرسيدس بتغيير بعض مكوّنات وحدة طاقته خلال تجارب الجمعة.

كما كسب فيرستابن نقطتين في الترتيب العام ليعزّز صدارته على حساب البريطاني لويس هاميلتون إلى خمس نقاط بعدما أنهى الأخير سباق السرعة في المركز الخامس بفارق 20 ثانية عن الصدارة.

بداية صعبة لهاميلتون

وبدأ هاميلتون سباق السرعة في المركز الثاني خلف بوتاس، لكنّه تراجع بعد بداية صعبة، ممّا سيجعل سعيه لتحقيق فوزه رقم مئة في بطولة العالم للفورمولا 1 أكثر صعوبة.

ولا يزال رقم حامل اللّقب سبع مرّات ثابتًا عند 99 انتصارًا منذ سباق جائزة بريطانيا الكبرى في تموز/يوليو الماضي، لكنه يطمح إلى فكّ العقدة بعد عروض جيدة في التجارب.

ويتعيّن على هاميلتون القيام بذلك من المركز الرابع على خط الإنطلاق بعدما ذهب المركزان الأول والثاني إلى فيرستابن وسائق ماكلارين الأسترالي دانيال ريكياردو.

وكاد الفرنسي بيار غاسلي سائق ألفا تاوري أن يتفوّق على هاميلتون لكنّه خرج عن المسار عند المنعطف الأول بعد احتكاك ريكياردو.

ويأتي سائق فيراري شارل لوكلير خامسًا، وهو سبق له أن فاز على حلبة مونزا عام 2019 وسيكون طامحًا للإستفادة من دعم الجمهور المحلّي لقيادة "سكوديريا" إلى نتيجة مماثلة.

بدوره، سينطلق زميله الإسباني كارلوس ساينس إلى جانبه بعدما حلّ سابعًا في السباق حيث كان قد خرج من التجارب السابقة السبت، قبل أن يقوم فريقه بالإصلاحات اللازمة لإعادته إلى الحلبة.

جدول الإنطلاق:

الصف الأول

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول)

دانيال ريكياردو (أستراليا/ماكلارين)

الصف الثاني

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

الصف الثالث

شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري)

الصف الرابع

انتونيو جوفيناتسي (إيطاليا/ألفا روميو)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول)

الصف الخامس

لانس سترول (كندا/أستون مارتن)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين)

الصف السادس

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين)

الصف السابع

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس)

الصف الثامن

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس)

الصف التاسع

روبرت كوبيتسا (بولندا/ألفا روميو)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس)

الصف العاشر

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس)