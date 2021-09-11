بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يكرم وفادة كليرمون في غياب ميسي ونيمار

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باريس: أكرم باريس سان جرمان وفادة ضيفه كليرمون فيران برباعية نظيفة ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم في غياب سبعة لاعبين أساسيين في مقدّمتهم النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بسبب مشاركتهما أخيراً مع منتخبيهما في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

على ملعب بارك دي برانس، سجّل الإسباني أندير هيريرا (20 و31) وكيليان مبابي (55) والسنغالي إدريسا غانا غي (65) الأهداف.

وواصل سان جرمان انطلاقته القويّة في سعيه لاستعادة اللّقب الذي خسره لمصلحة ليل الموسم الماضي، وحقّق انتصاره الخامس بالعلامة الكاملة، مواصلًا دكّ الشباك برفعه الغلّة إلى 16 هدفًا في خمس مباريات على الرغم من غياب ميسي الذي كان شارك بديلًا لنيمار أمام رينس وللمرة الأولى بقميص النادي الفرنسي منذ انتقاله المثير للجدل من برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وغاب عن اللّقاء أيضًا الأرجنتينيان أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس والكوستاريكي كيلور نافاس والإيطالي ماركو فيراتي إلى جانب الإسباني سيرخيو راموس المصاب منذ انتقاله في صفقة انتقال حر هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

غير أنّ ذلك لم يمنع سان جرمان من مواصلة عروضه القوية هذا الموسم، وكانت فرصة أيضًا لتألّق المغربي أشرف حكيمي المنتقل هذا الصيف من إنتر ميلان بطل إيطاليا، بينما تابع مبابي تسجيله للأهداف حيث يحتل صدارة هدّافي الدوري برصيد 5 أهداف، كما أنّه ساهم في صناعة هدفين في مباراة اليوم.

وشهدت المباراة مشاركة أولى لحارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما الوافد الجديد من ميلان في صفقة انتقال حر.

رصيد مرتفع في الترتيب

ورفع سان جرمان رصيده في صدارة الترتيب إلى 15 نقطة متقدّمًا بفارق خمس نقاط على أنجيه الثاني والذي يحل ضيفًا على بريست الأحد في ختام المرحلة، فيما تجمّد رصيد كليرمون فيران عند 8 نقاط في المركز الثالث بعدما مُني بأول خسارة له هذا الموسم بفارق الأهداف أمام لوريان الذي تغلّب على ضيفه ليل حامل اللّقب 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

ووجّه باريس سان جرمان إنذارًا شديد اللّهجة إلى مضيفه كلوب بروج البلجيكي منافسه الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أسهل مواجهات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا مانشستر سيتي الإنكليزي وصيف بطل النسخة الأخيرة ولايبزيغ الألماني.

وضغط رجال المدرّب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مبكرًا، واستهلّ مبابي الهجمات الباريسية في الدقيقة 12 بعد ركلة حرّة وصلت إلى القائد البرازيلي ماركينيوس لكن محاولته تصدّى الحارس أرتور ديسماس.

مهرجان الأهداف

ولم يتأخّر هيريرا طويلًا لافتتاح التسجيل عندما مرّر حكيمي كرة داخل منطقة الجزاء حاول حارس الضيوف إبعادها، فكان هيريرا في المكان المناسب ليتابعها برأسه داخل المرمى الفارغ (20).

وسجّل هيريرا هدفه الشخصي الثاني بعدها بثماني دقائق إثر تمريرة عرضية من مبابي ارتدّت من فلوران أوجيه لتصل إلى هيريرا داخل المنطقة فتابع الكرة بسهولة داخل المرمى (28).

ورفع سان جرمان غلّته التهديفية إلى ثلاثة بعد تمريرة طويلة من الألماني يوليان دراكسلر إلى مبابي الذي انطلق سريعًا متجاوزًا حارس كليرمون قبل أن يضع الكرة في الشباك (56).

وختم نادي العاصمة الفرنسية مهرجان الأهداف بعد مجهود من مبابي لكن محاولة الإبعاد من حارس كليرمون وصلت إلى إدريسا غي الذي تابع الكرة برأسية داخل المرمى الخالي (65).

يلعب لاحقًا موناكو مع مرسيليا.

ويلعب الأحد أيضًا مونبلييه مع سانت إتيان، ومتز مع تروا، وبوردو مع لنس، ورين مع رينس، ونانت مع نيس، وليون مع ستراسبورغ.