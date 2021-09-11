شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع سيناريوهات عودة الجماهير تدريجيا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اتحاد الكرة دراسة عدة سيناريوهات من أجل التنسيق لحضور الجماهير مع بداية الدوري الجديد، بعد حضور الجماهير في معظم دوريات العالم مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

ويضع مسئولو اتحاد الكرة عدة سيناريوهات منها حضور 3 آلاف مشجع في المباراة تزيد تدريجيا بواقع 2500 للفريق صاحب المباراة و500 للفريق الضيف إلى جانب حصول المشجع على اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

قرر اتحاد الكرة بشكل رسمى ونهائى انطلاق الدورى الجديد موسم 2021 -2022 يوم 25 أكتوبر المقبل بعد انتهاء كأس مصر.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فتح الباب أمام الأندية لتقديم طلبات الحصول على تراخيص الأندية المحترفة، استعدادا للموسم الجديد يوم 30 سبتمبر الجارى وحتى 21 أكتوبر المقبل، على أن يتضمن الطلب جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وحددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الفترة من 14 حتى 21 نوفمبر المقبل، موعدا لتقديم الطعون للجنة طعون التراخيص فى حالة رفض الطلب.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منح فرق الدورى الممتاز راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف إقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع.