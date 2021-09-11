شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الأهلي يقترب من ضم عضو مصري لجهاز موسيماني.. ومصطفى الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأحمر يبحث إضافة عضو مصري جديد في الجهاز الفني بعد رحيل الجنوب إفريقي كيفين جونسون بنهاية الموسم الماضي، خاصة أنه لم يحقق أية إضافة خلال تواجده في الجهاز الفني للأهلي منذ توليه المهمة في أكتوبر من العام الماضي.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني لم يستقر على الاسم الذي ستتم إضافته حتى الآن، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة القادمة، وقد يتم حسم الأمر قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي ضد طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري ومن ثم استكمال مباريات كأس مصر.

ويفاضل مسئولو الأهلي بين أكثر من اسم للانضمام إلى التشكيل الحالي للجهاز الفني الذي يضم موسيماني مديرا فنيا، وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة، وسامي قمصان مدربا، وموسى ماتلابا محلل الأداء، وكابيلو رانجواجا مخطط الأحمال، ويعد عادل مصطفى مدرب الفريق الأحمر السابق، أقرب الأسماء المرشحة للتواجد في الجهاز الفني، خاصة بعد الاستقرار على تصعيد سامي قمصان لمنصب المدرب العام.

وكان هناك توجه في جلب مدرب عام جديد من أبناء الأهلي وتم ترشيح أكثر من اسم مثل علاء ميهوب وأسامة عرابي وهاني رمزي، ولكن الاستقرار على تصعيد سامي قمصان لمنصب المدرب العام عطل ضم أحد هذه الأسماء وتحول الاتجاه إلى ضم مدرب مساعد ويتصدر عادل مصطفى الأسماء المرشحة لهذا المنصب.