شكرا لقرائتكم خبر عن محلل أداء أورلاندو بيراتس ينضم للجهاز الفني بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الأهلي أن كايل سولومون، محلل أداء فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، انضم بشكل رسمي للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني خلفا لمواطنه يوشا فالدويا، والذي رحل عن العمل في الجهاز الفني للأهلي بنهاية الموسم الماضي.

وأكد المصدر أن موسيماني عقد جلسة مع سولومون، خلال تواجده في جنوب إفريقيا وعرض عليه فكرة العمل في الجهاز الفني للأهلي وهو ما رحب به الأخير، وقام موسيماني بعرض 3 مباريات خاصة بالأهلي على محلل أورلاندو بيراتس وقام بتحليلها، وهو ما نال إعجاب المدير الفني للأهلي، وطلب انضمامه للجهاز المعاون له في تدريب الفريق الأحمر.

على جانب آخر، بدأ النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي، مناقشة العروض المقدمة له للرحيل عن الفريق الأحمر، خاصة بعد رفع اسمه من القائمة الأولية ووضعه في قائمة الانتظار للموسم الجديد وفقًا للائحة اتحاد الكرة.

ويتواصل عدد من أندية الدوري المصري مع جونيور أجايي للتعاقد مع اللاعب في الصيف الحالي بعد خروجه من حسابات الأهلي، ويعد أبرزها هو نادي فاركو المهتم بقوة بالتعاقد معه، حيث رحب اللاعب بالحصول على قرابة نصف الراتب الذي كان يحصل عليه في الأهلي، من أجل اللعب في مكان آخر خارج قلعة الجزيرة.

ويحاول أجايي التواصل مع فاركو من أجل إيجاد صيغة توافق بشأن المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب في النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، على أن يتم تحديد وجهة أجايي عن طريق الأهلي، باعتباره المالك لحقوق أجايي في الموسم الجديد وفقا لعقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وامتثل أجايي لفكرة اللعب في الدوري المصري لناد آخر غير الأهلي بعدما كان يصر على فسخ العقد من طرف واحد ومن ثم الرحيل المجاني لأي ناد يختاره، ولكن قيده بقائمة الانتظار عطل مخططه، وجعله مطالبا بمناقشة عروض الرحيل من قِبَل ناديه.