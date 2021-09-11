شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يضع الرتوش النهائية على انضمامه للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، الرتوش النهائية على إجراءات انتقاله للجونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إنهاء ارتباطه مع زعيم الثغر.

وأنهى خالد قمر كافة الأمور المالية مع مسئول الجونة، بعدما أبدى اللاعب رغبته في التواجد داخل صفوف الفريق الساحلى تحت قيادة رضا شحاتة المدير الفنى.

ويعقد قمر جلسة غدا مع محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، لإنهاء كافة الأمور المتعلقة برحيله عن زعيم الثغر وانتقاله إلى الفريق الساحلى.

ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري، تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن، تدريباته اليومية على ملاعب النادى بسموحة.

وكان حسام حسن قد أجّل التدريبات لأكثر من مرة عقب تأجيل قرعة الدوري وعدم وضوح الرؤية بخصوص موعد إعلان الدورى الجديد.

وسجل الاتحاد 17 لاعبا بالقائمة الأولى، وتم وضع ثلاثة لاعبين على قائمة الانتظار، هم: الحارس عماد السيد وكريم ممدوح ومحمد عطوة.

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع المهاجم الغانى "بنجامين بواتنج" بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع المهاجم الغانى "بنجامين بواتنج" مواليد 2000 "21 عاما".