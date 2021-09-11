شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع محمد عفيفي من الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى إبرام عاشر صفقاته الصيفية بالتعاقد مع محمد عفيفي، لاعب الإنتاج الحربي، في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق، ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى.

وأعلن طلائع الجيش، التعاقد مع 9 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري، ومحمد جابر لاعب المصرى البورسعيدى، وحسم مسئولو الطلائع الصفقات الأربعة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين.

زأرسل نادى طلائع الجيش القائمة الأولى للفريق لاتحاد الكرة، والتى ضمت 21 لاعبا، هم: "محمد بسام ومحمد شعبان ومحمد ناصف وحسين السيد مارسيلو وعلى مهاب وخالد سطوحى وحسن مجدى وأحمد هانى حسينى وأحمد عبد الرحمن سيد ومهند لاشين وعمرو السيسى وفرانك ستيفن وأحمد سمير وعلى أحمد وأحمد سالم ومصطفى محمود ومحمود عاطف ومحمد سمير ومحمد شحاته وخالد عوض وفارس حاتم".

وانتهت إعارة عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى وإسلام جمال وإسلام محارب مع الطلائع فيما رحل إبراهيما كونيه ومصطفى جمال عن الفريق.

ويستعد الطلائع لمواجهة الأهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.