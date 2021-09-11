شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة يد الزمالك أحمد الأحمر: الحمد لله على كأس السوبر والوصول لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد الأحمر، أسطورة كرة اليد المصرية ونجم فريق الزمالك لكرة اليد، عن سعادته بفوز فريقه ببطولة كأس السوبر الإفريقى، للمرة السابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ونشر الأحمر، صورا له من الاحتفال بالبطولة، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "الحمد لله على كأس السوبر والوصول لكأس العالم للأندية".





ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت، أمس الجمعة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

وسيلتقى الزمالك مع برشلونة الإسبانى فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر فى الدور ربع النهائى للبطولة التى ستقام فى المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

واستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018، 2019 على حساب الأهلى أيضًا.