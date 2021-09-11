شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 11 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار النادى الأهلى اليوم السبت، 11 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، موسيمانى يدرس استمرار مدافع الأهلى بالموسم الجديد ورفض الإعارة، وأجايي يناقش العروض المقدمة للرحيل عن الأهلي ويرحب بتخفيض راتبه.
موسيمانى يدرس استمرار مدافع الأهلى بالموسم الجديد ورفض الإعارة
يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الإبقاء على محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته لسموحة لاسيما فى ظل عدم التعاقد مع مدافعين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكان محمد عبد المنعم قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء لصفوف فيوتشر أف سى الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.
تفاصيل حريق فرع النادى الأهلى بمدينة نصر
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل الحريق الذي شب منذ قليل بفرع النادي بمدينة نصر، مشيرا إلى أنه حريق بسيط في غرفة قرابة مترين وتم السيطرة على الموقف والتعامل معه سريعا.
أجايي يناقش العروض المقدمة للرحيل عن الأهلي ويرحب بتخفيض راتبه
بدأ النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي، مناقشة العروض المقدمة له للرحيل عن الفريق الأحمر، لاسيما بعد رفع اسمه من القائمة الأولية ووضعه في قائمة الانتظار للموسم الجديد وفقًا للائحة اتحاد الكرة.
يبدأ البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، مهمته مع الفراعنة بحضور مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المحلى يوم 21 سبتمبر الجارى.
قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى خوض المباراة الودية أمام فريق الاتصالات المقرر لها يوم الاثنين المقبل بدون اللاعبين الدوليين، حيث يستأنف الفريق الأحمر تدريباته غداً الأحد عقب الراحة السلبية التى منحها لهم الجهاز الفنى اليوم من التدريبات على أن ينتظم غدًا محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن نجوم النادى الأهلى في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد بعدما منحهم موسيمانى راحة إضافية بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.