شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 11 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار النادى الأهلى اليوم السبت، 11 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، موسيمانى يدرس استمرار مدافع الأهلى بالموسم الجديد ورفض الإعارة، وأجايي يناقش العروض المقدمة للرحيل عن الأهلي ويرحب بتخفيض راتبه.

موسيمانى يدرس استمرار مدافع الأهلى بالموسم الجديد ورفض الإعارة

يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الإبقاء على محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته لسموحة لاسيما فى ظل عدم التعاقد مع مدافعين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكان محمد عبد المنعم قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء لصفوف فيوتشر أف سى الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

تفاصيل حريق فرع النادى الأهلى بمدينة نصر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل الحريق الذي شب منذ قليل بفرع النادي بمدينة نصر، مشيرا إلى أنه حريق بسيط في غرفة قرابة مترين وتم السيطرة على الموقف والتعامل معه سريعا.

أجايي يناقش العروض المقدمة للرحيل عن الأهلي ويرحب بتخفيض راتبه