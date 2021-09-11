ظهير إنبي يقترب من "فيوتشر إف سي"

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القاهرة - سامية سيد - يقترب علي فوزي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، من الانتقال إلى نادى "فيوتشر إف سى" الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن مسئولي نادى "فيوتشر إفى سى" قدموا عرضا لنظرائهم في النادى البترولى للحصول على خدمات على فوزى وتنتظر الرد خلال الأيام القادمة خصوصا أن اللاعب أبدى رغبته بالانتقال إلى نادى "فيوتشر إف سى".

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، بقيادة حلمى طولان، خوض 6 مباريات ودية، خلال فترة الراحة، التي منحها الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية حتى 21 سبتمبر الجاري، حفاظا عليهم من الإجهاد.

وتقام مباريات فريق إنبي الودية على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت، استعدادا لتجهيز الفريق البترولى فنيا والحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة الراحة.

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.