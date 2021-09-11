شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بسام يقترب من المقاولون فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات عمر بسام، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، قريبا من الانتقال إلى نادى المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى عماد النحاس المدير الفني لفريق الذئاب رغبته في ضم اللاعب.

ومن المقرر أن يعقد عمر بسام جلسة مع مسئولو المقاولون العرب اليوم للاتفاق على كافة التفاصيل المادية لضم اللاعب ووضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

وخرج عمر بسام من حسابات حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادى إنبى طوال الموسم الماضى، في ظل اعتماد طولان على خدمات جون إيبوكو ودينو بيتر في الخط الأمامي.

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، بقيادة حلمى طولان، خوض 6 مباريات ودية، خلال فترة الراحة، التي منحها الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية حتى 21 سبتمبر الجاري، حفاظا عليهم من الإجهاد.

وتقام مباريات فريق إنبي الودية على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت، استعدادا لتجهيز الفريق البترولى فنيا والحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة الراحة.

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

قرر اتحاد الكرة في ضوء ما استمع إليه من مقترحات مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد مراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني ومنح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر الجاري، ولا تقام قبله أي مباريات رسمية.

وفضّل اتحاد الكرة منع إقامة أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع.

وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلاً على مواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق.