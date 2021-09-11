شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينظم احتفالية كبرى للاعبيه بالتتش الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مسئولو النادي الأهلي احتفالية كبرى للاعبيه يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش احتفالا بالإنجازات التي حققها فريق الكرة في العام الماضي، أهمها التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

ويحضر الاحتفالية كل اللاعبين والجهاز الفني وعدد من نجوم الأهلي السابقين، بعدما سبق وتعهدت إدارة الأهلي بتنظيم تكريم لائق للاعبين عن الإنجازات السابقة.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن كايل سولومون، محلل أداء فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، انضم بشكل رسمي للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني خلفا لمواطنه يوشا فالدويا، والذي رحل عن العمل في الجهاز الفني للأهلي بنهاية الموسم الماضي.

وأكد المصدر أن موسيماني عقد جلسة مع سولومون، خلال تواجده في جنوب إفريقيا وعرض عليه فكرة العمل في الجهاز الفني للأهلي وهو ما رحب به الأخير، وقام موسيماني بعرض 3 مباريات خاصة بالأهلي على محلل أورلاندو بيراتس وقام بتحليلها، وهو ما نال إعجاب المدير الفني للأهلي، وطلب انضمامه للجهاز المعاون له في تدريب الفريق الأحمر.

على جانب آخر، بدأ النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي، مناقشة العروض المقدمة له للرحيل عن الفريق الأحمر، خاصة بعد رفع اسمه من القائمة الأولية ووضعه في قائمة الانتظار للموسم الجديد وفقًا للائحة اتحاد الكرة.

ويتواصل عدد من أندية الدوري المصري مع جونيور أجايي للتعاقد مع اللاعب في الصيف الحالي بعد خروجه من حسابات الأهلي، ويعد أبرزها هو نادي فاركو المهتم بقوة بالتعاقد معه، حيث رحب اللاعب بالحصول على قرابة نصف الراتب الذي كان يحصل عليه في الأهلي، من أجل اللعب في مكان آخر خارج قلعة الجزيرة.