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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت، 11 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، منتخب الطائرة يهزم أوغندا ويتأهل إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا، و اتحاد الكرة يحسم مصير تقليص عقوبة شيكابالا منتصف الأسبوع.

منتخب الطائرة يهزم أوغندا ويتأهل إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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