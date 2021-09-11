شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت، 11 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، منتخب الطائرة يهزم أوغندا ويتأهل إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا، و اتحاد الكرة يحسم مصير تقليص عقوبة شيكابالا منتصف الأسبوع.

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