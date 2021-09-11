شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي: سأحاول مواجهة رغبتي الشديدة في تناول الوجبات قبل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عمار حمدي، لاعب الأهلي، عن عشقه الدائم للأكل بكميات كبيرة قبل المباريات، وقال مازحًا: «أعلم أن الموضوع حازم للغاية داخل الأهلي، حيث أبلغني محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بذلك، وأكد أن طبيب التغذية في الأهلي الدكتور عبد الرحمن سعيد صارم جدا في هذا الأمر، وبالتالي سأبحث عن طريقة لمواجهة رغبتي الشديدة في تناول الوجبات قبل المباريات بساعتين على الأقل».

ونفى عمار حمدي الشائعات التي ترددت مؤخرًا أنه ربط عودته للأهلي باللعب أساسيًّا وقال: «ما يتردد في الفترة الأخيرة بشأن اشتراط عودتي إلى الأهلي بالمشاركة بشكل أساسي عار تمامًا من الصحة».

وأضاف: «ما ينفعش أتشرَّط على النادي الأهلي، وأنا دوري الاجتهاد في التدريبات فقط من أجل نيل ثقة الجهاز الفني».

وتابع: «لم يسبق أن اشترطت على أي مكان اللعب بشكل أساسي لضمان الاستمرار معه، هذا الأمر غير موجود في كرة القدم، فما بالك بنادٍ كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، كلها شائعات لا أساس لها من الصحة».

وأردف: «اللعب للأهلي مسئولية كبيرة والتواجد معه أمر مهم يمنحك الأفضلية التي لا يحصل عليها اللاعب سوى من خلال قميص الأهلي، مع كامل الاحترام للأندية، وإن شاء الله يكون لي دور مؤثر مع الفريق من أجل التواجد أيضًا في حسابات المنتخب الوطني الأول».

واختتم عمار حمدي حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي قال فيها: «أشكركم على دعمكم المستمر لي وسأبذل قصارى جهدي حتى أكون على قدر ثقتكم. لن أخذلكم وسأقاتل من أجل تحقيق الألقاب مع زملائي في كل البطولات».