شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمد مجدي لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، فى إتمام التعاقد مع اللاعب محمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلى السابق، مواليد 1993 "28 عاما"، والذى سبق له تمثيل أندية الإسماعيلى و الزمالك و المصرى البورسعيدى، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر والذى يمتد لثلاثة مواسم، بحضور الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة.

ومن ناحية أخرى وافق مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، على انتقال محمود شعبان ومحمود رزق مدافعي الفريق إلى صفوف فيوتشر أف سى الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

جاء انتقال اللاعبين لصفوف فيوتشر بعد الاطلاع على الرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني للفريق، وإبراهيم حسن مدير الكرة، وموافقة الثنائى على انتقال اللاعبين بشكل نهائي.

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع أحمد عادل ميسى قادمًا من مصر المقاصة لمدة 4 مواسم، والمهاجم الأنجولى مادو لولو لمدة 3 مواسم، والمهاجم الغانى بواتيج لمدة 3 مواسم، كما تمت استعارة محمد عبد السلام مدافع الزمالك، لمدة عام، كما تعاقد زعيم الثغر مع أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربى، والبوركينى سعيدو صنبورى مدافع وسط المصرى البورسعيدى، ونادر رمضان لاعب الإسماعيلى ومصطفى عفروتو والغينى مورو ساليفو.