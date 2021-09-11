شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 11 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار نادى الزمالك اليوم السبت، 11 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يحسم مصير تقليص عقوبة شيكابالا منتصف الأسبوع، وتقارير مغربية: عروض إماراتية تطارد أشرف بن شرقى.

اتحاد الكرة يحسم مصير تقليص عقوبة شيكابالا منتصف الأسبوع

تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، اجتماعا منتصف الأسبوع الجارى بمقر الجبلاية لنظر تظلم نادى الزمالك على عقوبات الجبلاية ضده بسبب احتفالية درع الدورى والأحداث التى صاحبتها.

محمد أوناجم ينتظم فى تدريب الزمالك بعد انتهاء إعارته للوداد

انتظم المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وذلك عقب انتهاء إعارته بنادي الوداد المغربي.

مران الزمالك.. الاهتمام بالجانب البدنى وبرنامج خاص لمحمد أوناجم