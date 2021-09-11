شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف مباراة المنتخب أمام ليبيا 9 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة مباراة منتخب مصر أمام منتخب ليبيا المقرر لها 9 أكتوبر باستاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

يصل البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، لتوقيع العقود مع اتحاد الكرة وبدء مهمته رسميا مع منتخب مصر خلفا لحسام البدرى المدير الفنى السابق.

ويجهز الجهاز المعاون لمنتخب مصر، ويضم ضياء السيد المدرب العام، ومعه محمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المنتخب تقريرا شاملا عن المنتخب خلال الفترة الماضية، وارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما يجهز ضياء السيد تقريرا شاملا عن اللاعبين وتقديمه لكيروش الذى يصل القاهرة الثلاثاء المقبل.

ويبدأ البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، مهمته مع الفراعنة بحضور مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المحلى يوم 21 سبتمبر الجارى.

ويتابع كيروش وجهازه المعاون المباريات المقبلة فى السوبر المحلى وكأس مصر، قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 9 و12 أكتوبر المقبل.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.