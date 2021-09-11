شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد ملعب السلام والزمالك استاد القاهرة في دوري الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو النادي الاهلي ملعب "الاهلي والسلام" ملعبا للفريق في الموسم المقبل، المقرر انطلاقه 25 أكتوبر من الشهر المقبل، وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك.

كما حدد نادي الزمالك استاد القاهرة ملعبا للفريق في الموسم المقبل 2021 / 2022.

وقرر اتحاد الكرة بشكل رسمى ونهائى انطلاق الدورى الجديد موسم 2021 -2022 يوم 25 أكتوبر المقبل بعد انتهاء كأس مصر.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فتح الباب أمام الأندية لتقديم طلبات الحصول على تراخيص الأندية المحترفة استعدادا للموسم الجديد يوم 30 سبتمبر الجارى وحتى 21 أكتوبر المقبل، على أن يتضمن الطلب جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وحددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الفترة من 14حتى 21 نوفمبر المقبل، موعدا لتقديم الطعون للجنة طعون التراخيص فى حالة رفض الطلب.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منح فرق الدورى الممتاز راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف إقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع.