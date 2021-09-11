بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يضرب أبها بسداسية في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك أحمدحجازي، مدافع منتخب مصر المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، في فوز فريقه على نظيره ابها، مساء اليوم السبت، بنتيجة 6-1 ، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدوري المحترفين السعودي.

وسجل البرازيلي كورنادو الهدف الأول لفريق اتحاد جدو في الدقيقة (21) بتسديدة قوية سكنت مرمى نادي أبها، قل أن يحرز رومارينهو في الدقيقة (39) الهدف الثاني للاتحاد.

وقلص اللاعب التونسي سعد بقير النتيجة بهدف أول لفريق لأبها في الدقيقة (42) قبل أن يُسجل حمدان الشمراني الهدف الثالث لاتحاد جدة في الدقيقة (44)، ليسجل بعدها رومارينهو الهدف الرابع لفريق الاتحاد في الدقيقة 80.

وسجل فهد المولد الهدف الخامس للاتحاد في الدقيقة 89، قبل أن يختتم الأهداف اللاعب هارون كمارا في الدقيقة 90+1.

وتواجد أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لفريق الاتحاد، وظل في ملعب المباراة حتى صافرة النهاية.

وبتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب جدول الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط.