الأهلي يحتفي بالعاشرة في حفل كبير الثلاثاء بالتتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه:

يقيم النادي الأهلي حفلًا كبيرًا في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل باستاد مختار التتش لتكريم الفريق علي حصوله على لقبي دوري الأبطال الإفريقي للمرة التاسعة والعاشرة على التوالي، ولم يكن هناك فرصة لإقامة الاحتفال وتكريم اللاعبين خلال أوقات سابقة.

وتوج الأهلي باللقب التاسع علي حساب الزمالك في نهائي 27 نوفمبر من العام الماضي بينما هزم كايزر تشيفز بثلاثة نيظفة في المباراة التي أقيمت بالمغرب ليحرز اللقب العاشر في تاريخه، شهر يوليو الماضي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد أكد في جلسته مع اللاعبين عقب مباراة الجونة أنه سوف يقيم حفلًا كبيرًا لتكريمهم علي الجهود التي بذلوها وتتويجهم بالبطولات بدوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر والدوري النسخة قبل الأخيرة والسوبر الأفريقي.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال.

وخلال الاجتماع، الذي تمت دعوة الفنان هشام جمال لحضوره، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين، سواء من الفريق الأول لكرة القدم أو بقية الألعاب، وإمكانية تكريم الجميع في احتفالية واحدة، وإن كان هذا يتعارض نسبيًا مع وجود بعض الفرق الرياضية خارج البلاد.

هذا واتفق محمود الخطيب مع اللجنة على تحديد أكثر من موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققوه على الصعيدين المحلي والقاري، وتم الانتظار لحين عودة اللاعبين الدوليين والمحترفين للتواجد في الحفل.