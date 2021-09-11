لوكاكو يقود تشيلسي لمنافسة يونايتد على قمة بريميرليج بثلاثية في أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على حساب أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد في إطار منافسات الأسبوع الرابع بالدوري الإنجليزي.

الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو سجل الهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقة (15) من زمن أحداث المباراة.

وفي الشوط الثاني، عزز كوفاسيتش النتيجة لصالح تشيلسي بالهدف الثاني في الدقيقة (49).

لوكاكو عاد من جديد ليسجل الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة (90+3)، لتنتهي المباراة عند نتيجة (3-0).

وأصبح تشيلسي في المركز الثاني برصيد عشر نقاط وهو نفس عدد نقاط مانشستر يونايتد والذي اكتسح منافسه نيوكاسل بنتيجة (4-1).

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر ليتلقى الخسارة الثانية.

وينتظر أن يخوض تشيلسي مباراة قمة وديربي أمام غريمه وجاره اللدود توتنهام على ملعب الأخير في قمة الأسبوع الخامس.

جدير بالذكر أن توتنهام تلقى أولى هزائمه في الموسم الحالي على يد كريستال بالاس بنتيجة (3-0)، ليفقد "السبيرز" الصدارة.