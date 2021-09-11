رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي من أجل قيادة الفريق بداية الموسم المقبل 2021-2022.

وأتى الإعلان عن قيادة جلال للفريق بعد ساعات قليلة من توجه الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس الذي قاد بيراميدز خلال المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري.

وقال بيراميدز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم السبت: "اهلا بالمدير الفني الجديد.. نورت بيراميدز"

ورحل إيهاب جلال عن تدريب الإسماعيلي قبل أيام بعدما رفض تجديد تعاقده مع الفريق نظرا لعدم وجود اتفاق فيما يتعلق بتدعيم الدروايش بصفقات جديدة.

وينتظر أن تكون بداية مهمة إيهاب جلال مع بيراميدز من خلال استكمال مباريات كأس مصر قبل أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري.