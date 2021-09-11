منافس بيراميدز.. عزام يونايتد يضرب هورسيد بثلاثية في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق عزام يونايتد التنزاني فوزًا هامًا ، مساء اليوم السبت، على نظيره هورسيد الصومالي، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدم محمد علي بالهدف الأول لفريق هورسيد في الدقيقة 23،قبل أن يتعادل ايوب لايانجي لفريق عزام يونايتد في الدقيقة 33.

وسجل ادريس مبومبو الهدف الثاني لفريق عزام يونايتد في الدقيقة 73، ليختتم مواكيندا أهداف عزام يونايتد في الدقيقة 79.

ويحل فريق عزام يونايتد ضيفا على نظيره هورسيد الصومالي في مباراة الإياب، يوم 18 سبتمبر المقبل.

وينتظر فريق بيراميدز، الفريق المتأهل من من الفريقين ليلتقي به في دور الـ 32 ، حيث يكفي فريق عزام التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية.