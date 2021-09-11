منافس الأهلي.. بطل بوروندي يعود من النيجر بنتيجة إيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل فريق جانديرميه ناسيونال بطل النيجر مع ضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الدور المتهيدي من دوري أبطال إفريقيا في النيجر.

أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل عن طريق إيسوفو هينسا قبل أن يدرك أدولف هاكيزيمانا التعادل للضيوف، ليعود بطل بوروندي إلى بلاده بنتيجة إيجابية خارض الأرض.

وينتظر النادي الأهلي الفريق الفائز من الدور التمهيدي لمواجهته في مرحلة دور الـ32 المؤهل لمرحلة المجموعات من البطولة القارية، بحثًا عن تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين لو ماساجير وجانديرميه في بوروندي يوم السبت المقبل الموافق 18 من شهر سبتمبر الجاري لتحديد الفريق الذي سيواجه الأهلي في دور الـ32.

وسيكون لقاء الذهاب في دور الـ32 من البطولة 15 إلى 17 أكتوبر المقبل، حيث سيسافر الأهلي لخوض المباراة خارج الأرض، قبل إقامة لقاء العودة 22 إلى 24 من الشهر ذاته في مصر.

جدير بالذكر أن الأهلي تُوج بلقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا في آخر موسمين على حساب كل من كايزر تشيفز في النسخة الماضية (3-0) والزمالك في النسخة قبل الماضية بنتيجة (2-1).