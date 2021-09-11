ملخص واهداف مباراة الاتحاد وابها في الدوري السعودي.. كورنادو يُسحر ورومارينيو يرد

شاهد فيديو ملخص واهداف مباراة الاتحاد وابها في الجولة الرابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم السبت 11-9-2021.

قاد الثنائي إيجور كورنادو ورومارينيو نادي الاتحاد لتحقيق فوزًا عريضًا على ضيفه ابها بنتيجة (6-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة».

وافتتح النجم البرازيلي إيجور كورنادو التسجيل لنادي الاتحاد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى الحارس علي محمدي في الدقيقة (21).

وأضاف البرازيلي الآخر رومارينيو الهدف الثاني للعميد في الدقيقة (40)، حينما استلم تمريرة من مواطنه كورنادو داخل منطقة الجزاء وتفادى تدخل مدافع ابها قبل أن يسدد كرة صاروخية في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق قلص التونسي سعد بقير النتيجة لفريق ابها بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة (42)، بعدما روض كرة خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة يسارية استقرت في داخل المرمى.

ولكن مدافع الاتحاد حمدان الشمراني أبى أن ينتهي الشوط على هذا الحال، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة (44)، حين قابل عرضية كورنادو من الركنية برأسية قوية تهادت في شباك الحارس عبد العالي المحمدي.

وفي الشوط الثاني زاد النمور الغلة بتسجيل الهدف الرابع عن طريق رومارينيو في الدقيقة (80)، بعد جملة فنية رائعة بينه وبين كورنادو، قبل أن يتلاعب بحارس المرمى ويضع الكرة في شباكه.

وأحرز فهد المولد الهدف الخامس للاتحاد في الدقيقة (89)، حينما استغل كرة مرتدة من دفاع ابها داخل منطقة الجزاء وسددها على الطائر بشكل مباشر لترتطم في المدافع وتذهب في الزاوية القريبة للحارس.

واختتم هارون كامارا حفلة اهداف الاتحاد امام ابها بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة (90)، فبعد هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى المهاجم الغيني داخل المنطقة وسددها في شباك المحمدي.

وأصبح كورنادو أول لاعب يساهم في إحراز 4 أهداف مع الاتحاد في مباراة واحدة بدوري المحترفين (سجل 1 – صنع 3)، منذ فهد المولد أمام الباطن 2019، (سجل 1 – صنع 3).

وبهذا الانتصار، رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي، على الجهة المقابلة تجمد رصيد نادي ابها عند 4 نقاط في الـ11، بانتظار باقي نتائج الجولة.

ملخص واهداف مباراة الاتحاد وابها في الدوري السعودي