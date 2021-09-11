شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي.. كوليبالي يُصعق أليجري

شاهد فيديو اهداف يوفنتوس ونابولي في المباراة التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، ضمن الجولة الثالثة في الدوري الايطالي «السيري آ».

صعق المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي المدرب ماسيمليانو أليجري، بعدما قاد نابولي لتحقيق الانتصار على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ووضع ألفارو موراتا فريق يوفنتوس في المقدمة بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة العاشرة، حينما استغل هدية المدافع كوستاس مانولاس من الجهة اليسرى وتقدم بالكرة قبل أن يسدد من زاوية ضيقة في شباك ديفيد أوسبينا.

وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول سيطرة واضحة من يوفنتوس، وسنحت له العديد من الفرص من أجل مضاعفة النتيجة، ولكنه واجه تألق أوسبينا تارة، ورعونة لاعبوه تارة أخرى.

وفي الشوط الثاني كشر نابولي عن أنيابه، ونجح في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة (57)، بعدما قام لورنزو إنسيني بتسديدة ملتفة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من يد تشيزني إلى ماتيو بوليتانو ليسكنها في الشباك.

وتمكن كوليبالي من تسجيل الضربة القاضية في الدقيقة (85)، بعد خطأ فادح من مهاجم يوفنتوس مويس كين حين أراد تمريرة كرة عرضية جاءت من الركنية إلى زميله تشيزني ليرتبك الأخير ويبعدها بسرعة، ولكنها وصلت إلى المدافع السنغالي الذي وضعها داخل الشباك بسهولة.

وبهذا الانتصار، رفع رجال المدرب لوتشيانو سباليتي رصيدهم إلى 9 نقاط، في صدارة ترتيب الدوري الايطالي بانتظار باقي نتائج الجولة، في المقابل تجمد رصيد يوفنتوس عند نقطة واحدة بالمركز الـ 16.

شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي