تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو والقنوات الناقلة مع المعلق، في اليوم الثاني من الجولة الرابعة بـ الدوري الاسباني “لا ليجا”.

تُسلط الأضواء من جديد على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يستقبل مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو، بعد انتهاء جزء كبير من عمليات التجديد التي استغرقت 559 يومًا، وستستمر حتى نهاية العام المقبل.

وكانت آخر مباراة خاضها ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 1 مارس 2020، حين فاز في الكلاسيكو على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد، بالجولة الـ26 من الدوري الاسباني موسم 2019/2020.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو بحضور نسبي للجماهير، عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية داخل اسبانيا للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويتربع ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الاسباني قبل فترة التوقف الدولي، بعدما جمع 7 نقاط من أول ثلاث جولات، حيث فاز على ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس في الجولة الأولى والثالثة على الترتيب، وتعادل مع ليفانتي في الجولة الثانية.

وفاز ريال مدريد بأكثر من هدفين في كل من آخر تسعة مباريات أستقبل فيها سيلتا فيغو في الدوري الاسباني، منذ آخر هزيمة تعرض لها أمامه في نوفمبر 2006.

ومن المفارقات أن سيلتا فيغو هبط إلى السيجوندا في ذلك الموسم الذي حقق فيه آخر انتصار على ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، وسيسعى هذه المرة إلى تكرار نفس الإنجاز ولكن مع البقاء ضمن الكبار.

وبدأ سيلتا فيغو حملته في الدوري الاسباني هذا الموسم بشكلٍ سيء، خسر في الجولة الأولى على ملعبه أمام حامل اللقب أتلتيكو مدريد، وتعادل مع أوساسونا في الجولة الثانية، قبل أن يخسر مجددًا على ملعبه على يد أثلتيك بلباو.

وتعتبر تلك البداية هي الأسوأ لنادي سيلتا فيغو منذ موسم 2016/2017، ولكن الأوس سيليستيس حافظ على الأقل على نظافة شباكه في مباراتهم الافتتاحية خارج أرضه، وهو شيء تمكنوا من تحقيقه أربع مرات فقط في الموسم الماضي.

ولم يدعم سيلتا فيغو صفوفه بصفقات سوبر خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، ورغم ذلك سيسعى إدواردو كوديت وضع سيلتا فيغو في مكانته المعروفة عندما يلاقي أندية القمة، حيث يقدم مستويات كبيرة ولا يتنازل بسهولة عن الخروج بنتيجة إيجابية من أمام ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الاسباني.. القنوات الناقلة والمعلق

يحين موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الاسباني، يوم الأحد 11 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الاسباني «خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز»، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي «عصام الشوالي»، كما ينقل على قناة LaLiga TV HD uk المفتوحة على القمر الصناعي Astra 3A على تردد 11426 عمودي، بمعدل ترميز 29500.