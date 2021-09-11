تعرف على جدول مباريات الهلال السعودي في شهر سبتمبر 2021، ولعل أبرزها لقاء دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا أمام استقلال طهران الإيراني.

يخوض الهلال مباراة هامة ومرتقبة في دوري أبطال آسيا 2021 بالدور ثمن النهائي عندما يحل ضيفاً على استقلال طهران الايراني يوم 13 سبتمبر الجاري على ملعب زعبيل بنادي الوصل الاماراتي.

ويدخل الهلال مواجهة الاستقلال بقيادة المدرب الفرنسي “ليوناردو جارديم” وعينه على اقتناص بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من أجل مواصلة البحث عن تحقيق اللقب الآسيوي الثالث للزعيم، والثاني في آخر 3 سنوات.

كان الهلال قد تأهل بصعوبة إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته التي ضمت استقلول وأجمك وشباب أهلي دبي.

بعد هذه المباراة المرتقبة يعود الهلال لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان“، ويستقبل الاتفاق ضمن منافسات الجولة الخامسة، على ملعب مرسول بارك، والمقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري.

ثم يرحل الهلال يوم 23 سبتمبر الجاري الى مدينة الرياض لخوض مباراة قوية أمام الشباب في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

على ان يختتم الزعيم مبارياته هذا الشهر عندما يحل ضيفاً على الفيحاء في الدوري السعودي والمؤجلة من الجولة الرابعة، وذلك يوم 28 سبتمبر 2021، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز في مبارتين أمام الطائي والتعاون، وسقط في فخ التعادل أمام الباطن.

يذكر ان الهلال هو البطل التاريخي للدوري السعودي، وهو حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي ورفع رصيده إلى 17 لقبًا، وسيقاتل على اللقب الثامن عشر في النسخة الجديدة.

جدول مباريات الهلال السعودي في شهر سبتمبر 2021

استقلال طهران – الهلال – يوم 13-9-2021 – (دور الـ16 – دوري أبطال آسيا)

الهلال – الاتفاق – يوم 18-9-2021 – (الجولة الخامسة – الدوري السعودي)

الشباب – الهلال – يوم 23-9-2021 – (الجولة السادسة – الدوري السعودي)

الفيحاء – الهلال – يوم 28-9-2021 – (مؤجلة من الجولة الرابعة – الدوري السعودي)