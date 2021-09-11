عاجل | تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية امام كليرمون فوت في الدوري الفرنسي

تعرف على تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية امام كليرمون فوت في الجولة الخامسة بـ الدوري الفرنسي، ضمن مباريات اليوم السبت 11-9-2021.

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو تشكيلة باريس سان الاساسية امام كليرمون فوت، والتي شهدت تواجد الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما على حساب كايلور نافاس، لأول مرة بعدما غاب عن أول 4 مباريات.

واستبعد بوتشيتينو نجمي الفريق ليونيل ميسي ونيمار جونيور بالإضافة إلى أنخيل دي ماريا، وليوناردو باريديس، للراحة، بسبب عودتهم المتأخرة من فترة التوقف الدولي.

كما يغيب عن باريس سان جيرمان، كل من، خوان بيرنات، كولين داجبا، لايفن كورزاوا، سيرخيو راموس، وماركو فيراتي، بسبب الإصابة.

وقرر بوتشيتينو الاعتماد على الألماني جوليان دراكسلر بجانب كيليان مبابي في الخط الهجومي، لتعويض غياب نيمار جونيور، بعدما شارك الدولي الألماني لمدة 19 دقيقة فقط في المباراة الأخيرة أمام ريمس قبل فترة التوقف الدولي.

تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية:

جيانلويجي دوناروما

عبدو ديالو – ماركينيوس – بريسنال كيمبيمبي – أشرف حكيمي

أندير هيريرا – دانيلو بيريرا – ادريسا جاي

رافينيا ألكانتارا – كيليان مبابي – جوليان دراكسلر