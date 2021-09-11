تعرف على موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد والقنوات الناقلة مع المعلق في الجولة الرابعة بـ الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج».

يستضيف ليدز يونايتد نظيره ليفربول على ملعب ايلاند رود، في أول مباراة للفريقين ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد العودة من التوقف الدولي الذي استمر لمدة أسبوعين تقريبًا.

ولم يعرف ليدز يونايتد طعم الفوز في أول ثلاث مباريات للموسم الجديد، خسر في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد، وتعادل مع إيفرتون وبيرنلي في الجولة الثانية والثالثة على الترتيب.

وحال وقوعه في فخ التعادل الثالث تواليًا أو الخسارة أمام ليفربول، ستمثل البداية السيئة المماثلة من خلال عدم الفوز في أول أربع مباريات له في البريميرليج لأول مرة موسم منذ 1958/59.

ويغيب عن صفوف ليدز يونايتد أمام ليفربول، المدافع الألماني روبن كوخ بسبب الإصابة، كما لم تتأكد بعد مشاركة النجم البرازيلي رافينيا دياز بسبب مشاكل متعلقة بفترة التوقف الدولي الأخيرة.

على الجهة المقابلة، توقفت انطلاقة ليفربول القوية في الدوري الانجليزي هذا الموسم بالتعادل أمام تشيلسي على ملعب آنفيلد روود، في الجولة الثالثة بنتيجة (1-1)، على الرغم من أن ضيفه لعب 45 دقيقة بعشرة لاعبين.

وبدأ ليفربول موسمه بتحقيق الانتصار على مستضيفه نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، قبل أن يستقبل بيرنلي على آنفيلد روود، ويهزمه بهدفين نظيفين، وسيسعى إلى تحقيق الانتصار الثالث على حساب ليدز يونايتد.

وفاز ليفربول في سبع من آخر ثماني مباريات خارج ملعبه في الدوري الانجليزي الممتاز، وتعادل في مباراة واحدة، كما حافظ على نظافة شباكه في خمس منها؛ وبشكلٍ خاص خسر مرة واحدة فقط في آخر تسع زيارات لملعب ايلاند رود، وانتصر في 5، وتعادل 3 مرات.

وسيفتقد ليفربول خدمات كل من، تاكومي مينامينو، نيكو ويليامز، جيمس ميلنر، بسبب الإصابة، كما أن مشاركة الثلاثي البرازيلي فابينيو، أليسون بيكر، وروبرتو فيرمينو في محل شك.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق

يحين موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي، يوم الأحد 12 سبتمبر 2021، بإدارة من الحكم «كريج باوسون»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة ليفربول وليدز يونايتد على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي «رؤوف خليف»، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.