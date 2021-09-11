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عاجل | رونالدو يسجل هدف تقدم مانشستر يونايتد على نيوكاسل في الدوري الانجليزي

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محمود ماهر 0 تبليغ

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عاجل | رونالدو يسجل هدف تقدم مانشستر يونايتد على نيوكاسل في الدوري الانجليزي

رونالدو يسجل في مرمى نيوكاسل مع مانشستر يونايتد - صور Getty

افتتح سجله التهديفي مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي موسم 2022/2021، بعد مشاركته كأساسي ضد نيوكاسل في الجولة الرابعة من المسابقة مساء اليوم السبت 11 سبتمبر 2021.

وتابع رونالدو تصويبة قوية من ماسون جرينوود أطلقها من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس مرمى نيوكاسل من إلتقاطها بشكل صحيح، لتجد كريستيانو رونالدو الذي تابعها بشكل صحيح في المرمى بعدما ضرب مصيدة التسلل بخبرته العالية.

وكان رصيد اهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي قد توقف عند 84 هدفًا في 196 مباراة في الفترة من 2003 إلى 2009.

رونالدو يسجل هدف امام نيوكاسل في الدوري الانجليزي ويحتفل بطريقته الخاصة suiii

رونالدو يسجل هدف امام نيوكاسل في الدوري الانجليزي ويحتفل بطريقته الخاصة suiii – صور Getty

وسجل رونالدو لآخر مرة في البريميرليج أمام مانشستر سيتي في الجولة 36 من موسم 2009/2008، وانتهى اللقاء على ملعب أولد ترافورد بفوز اليونايتد بهدفين دون رد.

وبعدها لعب رونالدو أمام آرسنال في الجولة 37 من الدوري الانجليزي ولم يسجل في اللقاء المنتهي بالتعادل السلبي، وغاب “الدون” عن الجولة 38 بسبب تحضيره لمواجهة في نهائي على الملعب الأولمبي في روما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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