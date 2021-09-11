عاجل | رونالدو يسجل هدف تقدم مانشستر يونايتد على نيوكاسل في الدوري الانجليزي

افتتح كريستيانو رونالدو سجله التهديفي مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي موسم 2022/2021، بعد مشاركته كأساسي ضد نيوكاسل في الجولة الرابعة من المسابقة مساء اليوم السبت 11 سبتمبر 2021.

وتابع رونالدو تصويبة قوية من ماسون جرينوود أطلقها من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس مرمى نيوكاسل من إلتقاطها بشكل صحيح، لتجد كريستيانو رونالدو الذي تابعها بشكل صحيح في المرمى بعدما ضرب مصيدة التسلل بخبرته العالية.

وكان رصيد اهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي قد توقف عند 84 هدفًا في 196 مباراة في الفترة من 2003 إلى 2009.

وسجل رونالدو لآخر مرة في البريميرليج أمام مانشستر سيتي في الجولة 36 من موسم 2009/2008، وانتهى اللقاء على ملعب أولد ترافورد بفوز اليونايتد بهدفين دون رد.

وبعدها لعب رونالدو أمام آرسنال في الجولة 37 من الدوري الانجليزي ولم يسجل في اللقاء المنتهي بالتعادل السلبي، وغاب “الدون” عن الجولة 38 بسبب تحضيره لمواجهة برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في روما.