مانشستر سيتي يتخطى عقبة ليستر وأرسنال يحقق فوزه الأول هذا الموسم



خرج مانشستر سيتي من أرض مضيفه ليستر سيتي بثلاث نقاط غالية عقب فوزه بهدفٍ دون رد، السبت، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".



وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62، إثر كرة سددها كايل ووكر تصدى لها بيتر شمايكل، حارس ليستر، ثم ارتدت إلى البرتغالي برناردو سيلفا الذي تابعها بسهولة في الشباك.



والفوز هو الثالث تواليا للسيتي بعد التغلب على كل من نوريتش سيتي وأرسنال بنفس النتيجة (5 ـ 0)، وذلك عقب هزيمة أولى تلقاها في افتتاح الموسم على يد توتنهام هوتسبير، بهدف وحيد. ​​​​​​



وبات في رصيد حامل اللقب، مانشستر سيتي، 9 نقاط وضعته في المركز الثاني خلف اليونايتد المتصدر بـ 10، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 6 نقاط في المركز العاشر.





آرسنال يحقق أول انتصار



قفز آرسنال بعيدا عن المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز قائده بيير-إيمريك أوباميانج أول هدف للفريق في البطولة هذا الموسم ليفوز (1-0) على نوريتش سيتي.



وهز لياندرو تروسار الشباك في الدقيقة 90 ليفوز برايتون آند هوف ألبيون (1-0) على مضيفه برنتفورد، ويتقدم للمركز الثالث في الدوري خلف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.



وقدم فريق المدرب ميكل أرتيتا أداء جيدا بعد خسارته في أول ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم، لكنه عانى قبل أن يفتتح أوباميانج التسجيل أمام نوريتش.



وتقدم أرسنال إلى المركز 16 وله ثلاث نقاط من أربع مباريات فيما تراجع نوريتش إلى المركز الأخير بدون رصيد.



وفي مباراة أخرى رفع برايتون رصيده إلى تسع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي ويتأخران بنقطة واحدة عن مانشستر يونايتد المتصدر.



وفرض وست هام يونايتد بعشرة لاعبين التعادل بدون أهداف على ساوثهامبتون.



وطُرد ميخائيل أنطونيو مهاجم وست هام في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني وسيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة.



وتراجع وست هام إلى المركز الخامس بثماني نقاط فيما حصد ساوثهامبتون النقطة الثالثة ليصبح في المركز 14.



وحقق ولفرهامبتون فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بتغلبه (2-0) على مضيفه واتفورد بهدفي فرانشيسكو سيرالتا مدافع واتفورد بالخطأ في مرماه والوافد الجديد الكوري هوانج هي-تشان.



وابتعد ولفرهامبتون، الذي خسر أول ثلاث مباريات (1-0)، عن منطقة الهبوط إلى المركز 13 متقدما بمركزين على واتفورد.





المصدر: وكالات