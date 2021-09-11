الامارات | عجمان يعود من كلباء بنقطة ثمينة.. وجشك يسجل أول هدف لـ"النمور"

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يعود من كلباء بنقطة ثمينة.. وجشك يسجل أول هدف لـ"النمور" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا اتحاد كلباء وعجمان بهدف لمثله اليوم، ضمن الجولة الثالثة لدوري ادنوك للمحترفين، لينال كل فريق نقطة، حيث اصبح رصيد كلباء نقطتين مقابل اربع نقاط لصالح عجمان. وظهرت المباراة بشكل متوسط مع افضلية لعجمان امام منطقة جزاء اتحاد كلباء. وسجل هدفا لـ"النمور" النمساوي روبرت زولج في الدقيقة 18 تم الغاؤه بالعودة إلى تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

وتصدى حارس كلباء جمال عبد الله ببراعة لكرة سددها نجم عجمان التونسي فراس بالعربي من ضربة حرة مباشرة تجاوزت جدار الصد (45+3). وابعدها الى ركنية وتعرض مهاجم كلباء مالابا الى الاعثار من قبل عبد الله صالح داخل الجزاء الا ان طاقم (الفار) اوصى باستمرار المباراة 49.

وحصل عجمان على ضربة جزاء بعد اعثار لاعبه البرازيلي ليوناردو 56 تم الغاؤها بسبب تقنية الفيديو. ونجح عجمان في تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 62، عن طريق الكولومبي يورليس مينا والذي اكمل كرة ارتدت من العارضة سددها تراولي بقوة بعد مجهود فردي.

وسجل اتحاد كلباء هدف التعادل في الدقيقة 72 عن طريق احمد جشك، الذي سدد كرة قوية الى الزاوية التي كان يقف بها حارس عجمان علي الحوسني بعد تلقيه كرة طولية من الهولندي لينتوروست، وهذا الهدف الأول لكلباء هذا الموسم. وشهدت المباراة مشاركة اللاعب حبيب الفردان المنضم حديثا إلى كلباء في الدقيقة 81، ولاعب العين السابق مهند سالم في صفوف كلباء في الوقت بدل الضائع.

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