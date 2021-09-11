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موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليدز يونايتد، نظيره ، في الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب إيلاند رود، في الجولة الرابعة من مسابقة الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء متأثرا بتعادله مع 1-1 على ملعبه ووسط جماهيره.

ويحتل ليفربول المركز السابع بـ7 نقاط، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز الـ17 برصيد نقطتين فقط.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك ، روبتسون

الوسط: هندرسون، كيتا، إليوت

الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ماني

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD 1، بتعليق: رؤوف خليف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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