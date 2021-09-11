في أول ظهور له.. رونالدو يسجل هدفين في فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا غاليًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022.

وسجل رباعية يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى صفوف الفريق هذا الصيف، "هدفين" في الدقيقتين 45+2 و62، ومواطنه برونو فيرنانديش في الدقيقة 81، والإنجليزي جيسي لينغارد في الدقيقة 90، فيما أحرز خافيير مانكييو هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 56.

وبذلك سجل رونالدو أول هدفين له في الدوري الإنجليزي الممتاز مُنذ هدفه ضد مانشستر سيتي عام 2009.

وبعد هذا الفوز رفع مانشستر رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز الـ17.

شاهد أهداف المباراة وثنائية رونالدو: