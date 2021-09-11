شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إيهاب جلال مدير فنيا لـ بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى بيراميدز تولى إيهاب جلال المدير الفنى السابق للإسماعيلي القيادة الفنية للفريق السماوى فى الموسم الجديد خلفا لليونانى تاكيس جونياس.

ورحبت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بإيهاب جلال معلقة: "أهلا بالمدير الفني الجديد.. نورت".

ومن المقرر أن يضم الجهاز كلاً من حمد إبراهيم مدرب عام، وأحمد حسام ميدو لاعب المقاصة السابق مدربًا، ومصطفى كمال مدربًا للحراس، وعلى طه محلاً للأداء، مع استمرار عمرو مختار فى منصب المدرب.

واتفق مسئولى بيراميدز مع إيهاب جلال على كافة تفاصيل التعاقد وحدد أفراد جهازه المعاون الذين سيعاونه خلال مشوار قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.