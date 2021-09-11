شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إيهاب جلال مدير فنيا لـ بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى بيراميدز تولى إيهاب جلال المدير الفنى السابق للإسماعيلي القيادة الفنية للفريق السماوى فى الموسم الجديد خلفا لليونانى تاكيس جونياس.
ورحبت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بإيهاب جلال معلقة: "أهلا بالمدير الفني الجديد.. نورت".
ومن المقرر أن يضم الجهاز كلاً من حمد إبراهيم مدرب عام، وأحمد حسام ميدو لاعب المقاصة السابق مدربًا، ومصطفى كمال مدربًا للحراس، وعلى طه محلاً للأداء، مع استمرار عمرو مختار فى منصب المدرب.
واتفق مسئولى بيراميدز مع إيهاب جلال على كافة تفاصيل التعاقد وحدد أفراد جهازه المعاون الذين سيعاونه خلال مشوار قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.
وتتجه النية داخل إدارة نادى بيراميدز للاستفادة من خبرات اليونانى تاكيس جونياس بتعيينه فى قطاع الناشئين بالنادى، إلا إن هذا القرار مازال محل دراسة فى الوقت الحالى ولم يتم الاستقرار عليه.
وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق الأول خلال الأشهر الماضية.
وتولى المدير الفني اليوناني مهمة تدريب بيراميدز بداية من 29 يونيو الماضي، خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.
وقاد تاكيس جونياس فريق نادي بيراميدز في 12 مباراة بالدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، وحقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراة واحدة فقط.
وأكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه توجه بالشكر لتاكيس جونياس على ما بذله من جهد مع الفريق خلال الفترة الانتقالية الماضية، وعلى قبوله تلك المهمة الصعبة، مشيرا إلى أنه قدم ما سيجعله دائما فرد من أفراد عائلة بيراميدز حتى رغم رحيله عن القيادة الفنية للنادي.