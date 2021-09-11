شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مباراة ميار شريف وجاكلين كريستيان لضعف الإضاءة في نصف نهائي بطولة ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت مباراة ميار شريف بطلة مصر في التنس والرومانية جاكلين كريستيان فى الدور نصف النهائي من بطولة ألمانيا، فترة طويلة؛ بسبب الإضاءة الضعيفة، حيث تشير النتيجة إلى التعادل في المجموعات 1-1 وفي المجموعة الفاصلة 2-2 وعلى الأرجح استكمال المباراة غدا.

ونجحت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، فى التأهل لقبل نهائي بطولة ألمانيا wta125، بعد فوزها الكاسح على لاعبة سلوفاكيا سامركوفا ريبكا بمجموعتين نظيفتين في إنجاز تاريخي للتنس المصري.

وكانت ميار شريف قد حصدت المركز الثانى فى بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية ارنثا روس، المصنفة الأولى فى البطولة 0-2 بالمباراة النهائية.