خالد قمر يفسخ عقده مع الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - فسخ خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندرى، عقده مع زعيم الثغر بعدما طلب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى زعيم الثغر، الاستغناء عنه وعدم الحاجة لخدماته في الموسم الجديد.

ويفاضل خالد قمر بين الكثير من العروض في الموسم الجديد وبات نادى الجونة الأقرب للحصول على خدمات اللاعب بعدما طلب رضا شحاتو المدير الفني للفريق الساحلى ضم خالد قمر.

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري، تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن، تدريباته اليومية على ملاعب النادى بسموحة.

وكان حسام حسن قد أجّل التدريبات لأكثر من مرة عقب تأجيل قرعة الدوري وعدم وضوح الرؤية بخصوص موعد إعلان الدورى الجديد.

وسجل الاتحاد 17 لاعبا بالقائمة الأولى، وتم وضع ثلاثة لاعبين على قائمة الانتظار، هم: الحارس عماد السيد وكريم ممدوح ومحمد عطوة.

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع المهاجم الغانى "بنجامين بواتنج" بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع المهاجم الغانى "بنجامين بواتنج" مواليد 2000 "21 عاما".