شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفسخ عقده بالتراضي مع هشام محمد وعاصم سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو نادي المقاصة بفسخ التعاقد مع الثنائي هشام محمد وعاصم سعيد، لاعبي الفريق الفيومي، بالتراضي والرحيل عن النادي مقابل التنازل عن مستحقاتهم المتأخرة لدى المقاصة.

واستقر مسئولو المقاصة على رحيل الثنائي هشام وعاصم وفسخ العقد معهما بالتراضي لاسيما بعدما قاما بشكوى النادي لدى اتحاد الكرة وقدما اعتذار للإدارة عن قيامهما بالاعتذار للنادي.

ورحل عدد كبير عن صفوف المقاصة أبرزهم محمود حمدي وأحمد مودي وعصام صبحي وعبد الله مجدي وباسم مرسي وأحمد عادل ميسي وخالد أوتشو وشميلس بيكلي وباولن فوافي، ومعه الثنائي هشام محمد وعاصم سعيد.

ويبحث مسئولو نادي المقاصة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الفيومي في الموسم المقبل، لاسيما بعد رحيل محمود حمدي الحارس الأساسي لصفوف نادي فيوتشر في الصيف الحالي.

ويضم المقاصة حارسين في الوقت الحالي وهم محمد كوكو الحارس البديل والبلتاجي سمير الحارس الثالث قبل رحيل محمود حمدي، ويبحث عن التعاقد مع حارس مرمى جديد صاحب خبرات في الدوري الممتاز.

ووافق باسم مرسي وأحمد عادل ميسي، لاعبا المقاصة، على التنازل عن مستحقاتهما المالية لدى النادي الفيومي بعد رحيلهما عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.