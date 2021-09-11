الامارات | رابع أهداف لابا كودجو يفك العقدة للعين ويبقيه في القمة

شكرا لقرائتكم خبر عن رابع أهداف لابا كودجو يفك العقدة للعين ويبقيه في القمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الدولي التوغولي، لابا كودجو من خلال هدفه الرابع هذا الموسم، فريقه العين لتحقيق فوز ثمين اليوم على مستضيفه بني ياس بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد الشامخة، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لينهي بذلك الفريق عقدة عدم الفوز على "السماوي" في ملعب "الشامخة"، والتي استمرت 2463 يوماً متتالية، منذ آخر انتصار بتاريخ 12 ‏ديسمبر ‏‏2014 بثلاثة أهداف نظيفة، ومنح الفوز الفريق استعادة صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الشارقة، في المقابل واصل بني ياس البقاء في المركز الحادي عشر بنقطة واحدة.

وعلى مدار هذه الفترة كانت الأفضلية والكفة تميل لصالح بني ياس في المباريات، إذ التقى الفريقان في ست مواجهات، انتهت ثلاث منها بالتعادل، ومثلها بفوز "السماوي"، كما أن العين لم ينتصر في مواجهة بني ياس في كلا الملعبين أيضاً على مدار 1042 يوماً، منذ آخر مباراة حصد فيها النقاط الثلاث، حينما فاز على ملعبه بهدفين نظيفين، وكان ذلك يوم 4 نوفمبر ‏‏2018 لحساب الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل لابا كودجو هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأسية، في الدقيقة 11 مستفيداً من الكرة العرضية التي أرسلها له الوافد الجديد، المغربي سفيان رحيمي، والهدف هو الرابع للمهاجم التوغولي في الموسم الحالي، والذي منحه فرصة الانفراد بصدارة الهدافين.

وجاء الهدف بعد ضغط متواصل من لاعبي "الزعيم" على مرمى الحارس فهد الظنحاني منذ انطلاقة المواجهة، واستمرت سيطرة الضيوف على مجريات اللقاء لكن مع محاولات هجومية متقطعة من جانب أصحاب الأرض الذين حصلوا على عدد من الفرص، أخطرها في الدقيقة 26، حين انفرد المهاجم سهيل النوبي بالحارس خالد عيسى، لكن الأخير تصدى لها بكل سهولة.

وواصل فريق العين ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، الذي كان فيه الأكثر سيطرة على الكرة، وقاد عدداً من الطلعات الهجومية، مستفيداً من سرع لاعبه المغربي رحيمي، وهو ما فرض على أصحاب الأرض البقاء في منطقتهم الخلفية مع الاعتماد على بعض الهجمات المرتدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news