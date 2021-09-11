نمور حصوين يتوج بطلاً لبطولة حصوين لكرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أسدل الستار عصر اليوم الجمعة لبطولة دوري مديرية حصوين لكرة القدم، التي نظمها نادي فرتك الرياضي والثقافي والاجتماعي، برعاية كريمة من المحافظ محمد علي ياسر، ومدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد، وبحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة، إلى جانب الحضور المميز للمنتخب الوطني الأولمبي، والشخصيات الاجتماعية والرياضية من مختلف مديريات محافظة المهرة، وذلك بإقامة المباراة النهائية التي جمعت فريقي نمور حصوين والأباتشي الصقراوي، وشهدت حضور جماهيرياً كبيراً من المديرية، ومختلف مديريات المحافظة.



لعب الفريقان معظم فترات المباراة بحذر شديد، ولم يتمكن أي منهما تسجيل أي خطورة على شباك خصمه، سوى عدد من المحاولات الخجولة لكلا الفريقين، وظل التعادل السلبي سيد الموقف في الشوط الأول والثاني من اللقاء، ليحتكم المتنافسان لضربات الحظ وركلات الترجيح التي تبسمت لحصوين بتسجيله أربعة أهداف مقابل هدفين لصقر.

وكانت استراحة مابين الشوطين من المباراة شهدت تكريم الشخصيات الداعمة للدوري، والنادي بدروع البطولة وشهادات التقدير، وكذا تكريم الفريق الوطني الأولمبي، والفرق المشاركة بالبطولة.

وعقب انتهاء المباراة تم تكريم اللاعب احمد علي السليمي (ابو حليمة) من فريق خيصيت بجائزة أفضل لاعب، ونال زميله وحارس عرين الموج الأزرق خيصيت جائزة أفضل حارس، فيما كان لقب هداف البطولة من نصيب مهاجم الأباتشي الصقراوي عامر سالم سدون.

هذا وفي مراسيم التتويج قام مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد بمعية الأستاذ عدنان محمد بادينار مدير الشؤون الإدارية والمالية بديوان المحافظة وممثل السلطة المحلية للمحافظة، إلى جانب الكابتن الإثنين عمر سويلم رئيس اتحاد كرة القدم بالمحافظة، بتسليم كأس البطولة وتوزيع الميداليات الذهبية لفريق حصوين إضافة إلى مبلغ نقدي وقدره (400) ألف ريال، وكذا تسليم كأس الوصافة والميداليات الفضية لفريق صقر ومبلغ مالي وقدره (200) ألف ريال.

وفي ختام الاحتفال أعرب مدير عام المديرية عن سعادته البالغة بنجاح البطولة، معبراً عن خالص تهانيه لإدارة نادي فرتك ممثلة برئيس النادي الأستاذ فهمي شملان، ونائبه الأستاذ عبدالهادي قاسم وكافة أعضاء الجهاز الإداري والمالي والفني، ورؤساء الفرق والجماهير الرياضية بالمديرية، على التنظيم الجيد والصورة المثالية التي رسمتها البطولة عن الروح الرياضية العالية لشباب المديرية وعشقهم الكبير لكرة القدم.