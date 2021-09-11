سان جيرمان يبتعد بالصدارة رغم غياب ميسي ونيمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

واصل نادي باريس سان جيرمان الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما حقق فوزا عريضا على ضيفه كليرمون فوت.



وفاز باريس سان جيرمان على كليرمون فوت بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا عن فريق العاصمة الفرنسية، بعدما شاركا مع منتخبيهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 فجر الجمعة.

وافتتح أندير هيريرا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، التسجيل في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 55 سجل الفرنسي كيليان مبابي هدف الفريق الباريسي الثالث، قبل أن يختتم إدريسا جاي أهداف فريق العاصمة في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبذلك يرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 5 نقاط أمام كل من نيس وأنجيه، صاحبي المركزين الثاني والثالث، غير أن الأخيرين لعبا مباراة أقل.

في المقابل، تلقى كليرمون هزيمته الأولى في الدوري الفرنسي، بعدما لعب 4 مباريات، فاز في 2 منها وتعادل في مثلهما، ليتوقف رصيده عند 8 نقاط في المركز الرابع.