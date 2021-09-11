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الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس يحطم كبرياء توتنهام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

سقط فريق توتنهام في فخ الخسارة (0-3) أمام كريستال بالاس، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي. سجل أهداف كريستال بالاس ويلفريد زاها في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، وأودسون إدوارد (هدفين)، في الدقيقتين 84، والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. واضطر فريق توتنهام للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58، بعد طرد جافيتي تانغانغا. وتوقف رصيد توتنهام عند (9 نقاط) في صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى (5 نقاط) في المركز 11.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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