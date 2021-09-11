400 لاعب من 19 دولة يشاركون في عرس الجوجيتسو الآسيوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

تواصل العاصمة أبوظبي ترسيخ مكانتها الرائدة كعاصمة عالمية للجوجيتسو، وذلك من خلال استضافتها لثلاث فعاليات دولية في رياضة الجوجيتسو، في الربع الأخير من العام الجاري. يترقب الجميع حالياً انطلاق النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو، والتي ستقام في صالة جوجيتسو أرينا بأبوظبي، 13-16 سبتمبر (أيلول). وتفتح الفعالية التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أبواب المشاركة في منافساتها ضمن فئة الكبار أمام نُخبة رياضيي الجوجيتسو من الرجال والسيدات في القارة الآسيوية. وتشهد البطولة التي تحظى باهتمام دولي واسع النطاق، وتقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو مشاركة ما يزيد عن 400 لاعب ولاعبة من 19 دولة آسيوية، في ظل توقعات بأن تتضمن منافسات ونزالات حامية تعكس رغبة المشاركين بتسجيلهم حضوراً قوياً، وحرصاً على اعتلاء منصة التتويج التي تؤهلهم للمشاركة في مجموعة من البطولات العالمية المقبلة. وبمجرد انتهاء منافسات البطولة الآسيوية، ستتجه أنظار عُشاق الجوجيتسو نحو بطولة العالم للجوجيتسو، التي من المقرر أن تنطلق بين 28 أكتوبر (تشرين الأول) و7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، في صالة جوجيتسو أرينا بأبوظبي، لتستقبل النجوم من جميع أنحاء العالم تحت مظلة الاتحاد الدولي. وتأتي النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تتويجاً لهذه السلسلة من الأنشطة الرياضية، لتشكل أضخم فعاليات الجوجيتسو العالمية وأكثرها ترقباً، عندما تعود إلى أبوظبي بين (14 و19) نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويؤكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، أنه على الرغم من توقف أغلب الأنشطة الرياضة بسبب الجائحة، إلا أن برامج اتحاد الامارات للجوجيتسو لم تتوقف، وأنه سيواصل دوره في قيادة أسرة الحوجيتسو في العالم للتعافي في ظلّ بيئة آمنة وصحية، واستضافت أبوظبي النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبريل من العام الجاري، حيث حققت نجاحا كبيرا في تنظيمها لتكون أفضل ملتقى لنُخبة رياضيي الجوجيتسو لاعادة تنشيط المشهد الرياضي العالمي. وأضاف: "أبوظبي تعد عاصمة رياضة الجوجيتسو بكل ما للكلمة من معنى، حيث تحرص على استضافة الفعاليات العالمية في الظروف كافة، متجاوزة كل التحديات ، وترحب بنخبة الرياضيين لمنح جمهور هذه الرياضة الفرصة لاختبار تجارب لا تُنسى، وستُسهم استضافة أبوظبي لبطولات الجوجيتسو المتنوعة في تعزيز خططها نحو ترسيخ موقعها كموطن أصيل للعبة، ووجهة استثنائية لأبطال هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم".

