الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يتجاوز عقبة ليستر بصعوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

هز برناردو سيلفا الشباك، ليمنح مانشستر سيتي الفوز (1-0) على مضيفه ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي، ليتقدم حامل اللقب إلى المركز الثاني خلف غريمه مانشستر يونايتد. أهدر المدافع يانيك فسترغارد فرصة مبكرة لصاحب الأرض، إذ وضع الكرة بضربة رأس فوق العارضة من ركلة ركنية. وأتيحت عدة فرص لمهاجم مانشستر سيتي، فيران توريس، في الشوط الأول، لكن الحارس كاسبر شمايكل حافظ على شباكه نظيفة. وألغى الحكم هدف جيمي فاردي لليستر، بعد أربع دقائق من الشوط الثاني بداعي التسلل، قبل أن يستغل سيلفا كرة في منطقة الجزاء، ليضعها في الشباك في الدقيقة 62. وهاجم ليستر بحثاً عن التعادل، وأنقذ الحارس إيدرسون فرصتين من كليشي إيهانتشو، وأديمولا لوكمان. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى (9 نقاط) من (4 مباريات) في المركز الثاني، متقدماً بفارق الأهداف على برايتون آند هوف ألبيون، ويتأخر بنقطة واحدة عن مانشستر يونايتد.

