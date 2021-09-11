الدوري الإنجليزي: رونالدو يمنح يونايتد انتصاراً ثميناً على نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

استهل كريستيانو رونالدو فترته الثانية في مانشستر يونايتد بتسجيل هدفين، كما أضاف مواطنه برونو فرنانديز هدفاً آخر في الفوز الكبير (4-1) على نيوكاسل، في إستاد أولد ترافورد، ضمن منافسات الدوري الانجليزي. افتتح رونالدو العائد إلى يونايتد من يوفنتوس الشهر الماضي، التسجيل في نهاية الشوط الأول، عندما تابع كرة مرتدة من الحارس فريدي وودمان، بعد تسديدة ميسون جرينوود، ليهز مهاجم البرتغال الشباك من مسافة قريبة. وأدرك خافيير مانكييو التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 56 بتسديدة منخفضة من مدى قريب، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها ميغل ألميرون. وأعاد رونالدو التقدم ليونايتد بهدفه الثاني، إذ أظهر سرعته وقوته عندما استلم تمريرة من لوك شو، وسدد كرة قوية من بين ساقي الحارس وودمان، ثم احتفل مع زملائه أمام الجماهير التي عبرت عن سعادتها بجنون. وحسم فرنانديز فوز يونايتد بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، قبل 10 دقائق من النهاية، بعد تمريرة من بول بوغبا، الذي صنع الهدف الرابع للبديل جيسي لينغارد.

