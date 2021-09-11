آرسنال يحقق أول فوز في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

حقق فريق آرسنال أول انتصار له هذا الموسم، بفوزه على نوريتش سيتي (1-0)، سجله بيير إيمريك أوباميانغ، في الدقيقة 66. حصد "المدفعجية" أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، فيما ظل نوريتش بلا رصيد في قاع الترتيب. وقدم فريق المدرب ميكل أرتيتا أداءاً جيداً، بعد خسارته في أول ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم، لكنه عانى قبل أن يفتتح أوباميانغ التسجيل أمام نوريتش. وانطلق نيكولا بيبي، وسدد في القائم مرتين، قبل أن ترتد الكرة إلى أوباميانغ، ليضعها اللاعب الغابوني في الشباك.

