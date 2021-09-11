بيراميدز يقيل تاكيس جونياس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز المصري، الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس، اليوم السبت، على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق خلال الأشهر الماضية. تولى جونياس تدريب بيراميدز بداية من 29 يونيو (حزيران) الماضي، خلفاً للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا. وقاد تاكيس فريق نادي بيراميدز في 12 مباراة بالدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، وحقق الفوز في 5 لقاءات، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر مباراة واحدة فقط. وأكد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، المهندس ممدوح عيد، للمركز الإعلامي للنادي، أنه توجه بالشكر لتاكيس جونياس على ما بذله من جهد مع الفريق خلال الفترة الانتقالية الماضية، وعلى قبوله تلك المهمة الصعبة، مشيراً إلى أنه قدم ما سيجعله دائماً فرداً من أفراد عائلة بيراميدز، حتى رغم رحيله عن القيادة الفنية للنادي.

