بيراميدز يعلن رسميًا رحيل تاكيس جونياس من قيادة الفريق.. وتفاصيل الجهاز المعاون لإيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر - وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق الأول خلال الأشهر الماضية.

وتولى المدير الفني اليوناني مهمة تدريب بيراميدز بداية من 29 يونيو الماضي، خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وقاد تاكيس جونياس فريق نادي بيراميدز في 12 مباراة بالدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، وحقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراة واحدة فقط.

وأكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه توجه بالشكر لتاكيس جونياس على ما بذله من جهد مع الفريق خلال الفترة الانتقالية الماضية، وعلى قبوله تلك المهمة الصعبة، مشيرا إلى أنه قدم ما سيجعله دائما فرد من أفراد عائلة بيراميدز حتى رغم رحيله عن القيادة الفنية للنادي.

وفي سياق متصل، استقر إيهاب جلال المدير الفنى الذى ستولى قيادة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على الجهاز المعاون الذى سيعتمد عليه خلال مشواره مع الفريق السماوى، عقب إعلان توليه زمام الأمور بشكل رسمى.

ومن المقرر أن يضم الجهاز كلاً من حمد إبراهيم مدرب عام، وأحمد حسام ميدو لاعب المقاصة السابق مدربًا، ومصطفى كمال مدربًا للحراس، وعلى طه محلاً للأداء، مع استمرار عمرو مختار فى منصب المدرب.

وتوصل مسئولو نادى بيراميدز لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق الإسماعيلى من أجل تولى قيادة الفريق السماوى فى المرحلة المقبلة، مع توجيه الشكر لليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى الحالى لبيراميدز.

واتفق مسئولى بيراميدز مع إيهاب جلال على كافة تفاصيل التعاقد وحدد أفراد جهازه المعاون الذين سيعاونه خلال مشوار قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يوقع إيهاب جلال على العقود ليتم بعدها الإعلان الرسمى ويتولى المدرب زمام الأمور.